Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Giresun'un Görele ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezinde matbaa sahibi Mustafa Hebip, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti. Hebip'in Görele Belediyesini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinin tuvalet kısmındaki duvarı delerek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Görele Belediyesi Hayvan Bakımevinde koruma altına alınan kedinin ilk muayenesinde herhangi bir yarasının olmadığı belirlendi.

Giresun, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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