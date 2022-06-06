Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı

06.06.2022 12:20
Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı

Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna düşen ve bir daha çıkamayan kediyi fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. Sağ salim kurtarılan kedi, karnının doyurulması sonrası serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı
Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı

YORUMLAR
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Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı Gölbaşı'nda ormanlık alandaki yangın söndürüldü Gölbaşı'nda ormanlık alandaki yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı - Son Dakika
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