Son Dakika Haberleri: Havalandırma boşluğundaki kediyi duvarı kırarak kurtardılar
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Havalandırma boşluğundaki kediyi duvarı kırarak kurtardılar

48 dakika önce

Havalandırma boşluğundaki kediyi duvarı kırarak kurtardılarKARABÜK - Karabük'te bir apartmanın çatı katından havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Havalandırma boşluğundaki kediyi duvarı kırarak kurtardılar

KARABÜK - Karabük'te bir apartmanın çatı katından havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, 100. Yıl Mahallesi 1052. Sokak'ta bulunan apartmanın çatı katında kalan kedinin sesini duyan Kadir Namal isimli vatandaş itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediye müdahale etmek istediği sırada kaçan hayvan havalandırma boşluğuna düştü. Kediyi kurtarmak isteyen ekipler duvarın alt kısmını kırarak yarım saatlik bir çalışmanın ardından hayvanı düştüğü yerden çıkartarak salıverdi. Namal, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Havalandırma boşluğundaki kediyi duvarı kırarak kurtardılar

Karabük, İtfaiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
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