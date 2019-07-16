HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI
3 saat önce
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL DHASultanbeyli'de bir evin mutfak dolabı arkasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:44 Kaynak: DHA
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL DHA Sultanbeyli
'de bir evin mutfak dolabı arkasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.
Olay, Sultanbeyli gişeler sokakta bulunan bir sitede bulunan binanın 2'inci katında meydana geldi. Mutfak dolapları arkasından kedi sesi duyan ev sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekipleri, arka bölümünde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için dolabın bir kısmını söktü. Kedi üst kısımlara kaçınca ekipler, dolabın üst bölmesini de sökerek mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
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