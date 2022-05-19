Havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan hırsız böyle yakalandı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan hırsız böyle yakalandı

19.05.2022 16:59

Havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan hırsız böyle yakalandı Kayseri'de bir binanın bodrum katına giren hırsız, kaçmak için girdiği havalandırma boşluğundaki mazgalı kaldırınca bekçilerle karşılaştı.

Havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan hırsız böyle yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de bir binanın bodrum katına giren hırsız, kaçmak için girdiği havalandırma boşluğundaki mazgalı kaldırınca bekçilerle karşılaştı. Hırsızın kıskıvrak yakalandığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Alp Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 hırsız, binanın bodrum katına girdi. Bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine apartmana polis ve bekçiler sevk edildi. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli ekipleri görünce kaçarken, bodrum katta kalan şahısta yakalanacağını anlayınca kaçmaya çalıştı. Havalandırma penceresini görerek buradan kaçmaya çalışan hırsız, boşlukta sıkıştı. Mazgalı kaldırarak kaçmaya çalışan şüpheli, burada durumu fark eden bekçilerle karşılaştı. Bekçilerde şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Kelepçelenen hırsız ekipler tarafından karakola götürüldü.

Yaşanan olayda saniye saniye güvenlik kameraların tarafından kaydedildi.

Havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan hırsız böyle yakalandı
Havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan hırsız böyle yakalandı
Havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan hırsız böyle yakalandı
Havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan hırsız böyle yakalandı

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan hırsız böyle yakalandı - Son Dakika


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