Son Dakika Haberleri: Havalandırma camından hırsız girdi
Son Dakika 3. Sayfa Havalandırma camından hırsız girdi

Havalandırma camından hırsız girdi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir büfeye havalandırma camından hırsız girdi.

Havalandırma camından hırsız girdi, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir büfeye havalandırma camından hırsız girdi.


Malkara Küçük Sanayi Sitesi'nde çay ocağı - büfe işleten Erhan Güreşçi'ye ait iş yerinin havalandırma camından hırsız girdi. Dizüstü bilgisayar, bozuk para ve yiyecekleri çalan hırsız, kayıplara karıştı. Şikayet üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Olaydan duyduğu üzüntüyü aktaran iş yeri sahibi Erhan Güreşçi, "Hırsızın bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyorum. Biz akşama kadar ter döküp çalışalım, onlar gelsin emeğimizi çalsın. Yok öyle dava, kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Çaldıkları haram zıkkım olsun" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
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