HAVALANDIRMA PENCERESİNDEN GİRİLEN İŞ YERİNDE 15 BİN TL ÇALINDI - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, şüpheli veya şüpheliler iş yerinin camını kırarak kasadaki 15 bin 400 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi, Züferbey Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Sabah saatlerine iş yerine gelen iş yeri sahibi Evren Birdal, havalandırma penceresinin açık olduğunu gördü. Daha sonrasında kasayı kontrol eden Birdal, burada bulunan 15 bin TL ve 400 TL bozuk paranın alındığını fark etti. Birdal'ın, şikayeti üzerine polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Havalandırma camının menteşesinin kırılarak camın açıldığının tespit edildiğini söyleyen Birdal, "Akşam iş yerimi kapatıp gittim. Sabah geldiğimde havalandırma penceresinin açık olduğunu gördüm. Parayı kontrol ettiğimde hırsızlık olayının yaşandığını fark ettim. Çekmecelerde 15 bin TL kağıt para ve 400 TL kadar da bozuk para vardı. Hepsi alınmış. Konuyla ilgili şikayette bulunduk. Olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını bekliyoruz" dedi.