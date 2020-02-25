Havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'ndeki klima, ısıtma-soğutma sistemleri, plastik kapı ile pencere ve montaj malzemeleri yapan iki katlı atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine 6 itfaiye, bir su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Havalandırma ve soğutma sistemleri malzemelerinin tutuştuğu yangın söndürüldü.
Yangında, hasar oluştu.