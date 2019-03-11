Son Dakika Haberleri: Havalandırmada Mahsur Kalan Kedileri Belediye Ekipleri Kurtardı

Havalandırmada Mahsur Kalan Kedileri Belediye Ekipleri Kurtardı

20 dakika önce

SİVAS'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Havalandırmada Mahsur Kalan Kedileri Belediye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
SİVAS'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezinde, Yahyabey Mahallesi Bağdatın Kadir Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğun giren 3 kedi yaklaşık 4 metrelik yükseklikten tekrar çıkamadı. Binadan miyavlama sesi duyan ve kedileri fark eden mahalle sakinlerinden Mahsun Balçık(38), mahsur kalan hayvanları kendi imkanıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiyesi ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri merdivenle havalandırma boşluğuna inerek özel bir aparat yardımı ile mahsur kalan kedileri çıkardı. Kedilerin 3 gündür havalandırma boşluğunda olduğunu belirten Mahsun Balçık 3 gündür sesler geliyordu. Ben çatıdan geldiğini sandım, sonra buraya baktığımda aşağıya düşmüşlerdi. Hayvanlar aç kalmıştı, yemek verdik. Aşağıya inemedim hem yüksekti hem de kediler biraz saldırgandı. İtfaiyeyi çağırdık, onlar kurtardı dedi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terk Edildiği İçin Kendisini Jiletleyip Çatıya Çıkan Talihsiz Genci, Böyle İzlediler Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı

Bolu Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havalandırmada Mahsur Kalan Kedileri Belediye Ekipleri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]