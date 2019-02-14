Son Dakika Haberleri: Havalandırmadan Girdikleri Evden Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Havalandırmadan Girdikleri Evden Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, havalandırma boşluğundaki camı kırarak girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Havalandırmadan Girdikleri Evden Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, havalandırma boşluğundaki camı kırarak girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir evden 9 adet kol saati, 2 bin TL para, 8 adet altın kolye, 3 adet altın künyenin ve ses sisteminin çalınmasının ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındı. Apartmanın 2. kat havalandırma boşluğundaki pencereyi kırılarak eve girildikleri tespit edilen zanlıların Ö.G. (19), K.Ç. ve V.H.K. olduğu belirlendi.

Polisin yaptığı takip sonucunda zanlılardan birisi İnönü Bulvarı üzerinde, diğer ikisi ise Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda evden çalındığı belirlenen 6 adet saat, 1 adet hoparlör, 3 adet bilezik ele geçirildi. Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken; emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

Menderes, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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