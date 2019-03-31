Havalanın da Öyle Bir Arama Yaptıklar Ki, Kadın Ağlamaktan Kendini Alamadı
1 saat önce
Dünyada en çok tercih edilen ulaşım aracı olan uçaklar, hızları sayesinde dünyanın bir ucuna bir günde gitmemizi sağlıyorlar.
Dünyada en çok tercih edilen ulaşım aracı olan uçaklar, hızları sayesinde dünyanın bir ucuna bir günde gitmemizi sağlıyorlar. Ancak uçağa binmeden,güvenlik noktalarından geçmek bazı zamanlarda işkenceye dönebiliyor. Bugün de sizlere uçağa binmeden belki sizi saatlerce bekletebilecek olan noktalarda yaşanmış en ilginç olaylardan bahedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:27 Kaynak: Youtube
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