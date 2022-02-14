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HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI - Son Dakika

HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI

14.02.2022 20:13

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde paramotorla havalanmaya çalışan Nevzat Bodur başarılı olamayınca plajda bulunanların üzerine doğru alçaldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde paramotorla havalanmaya çalışan Nevzat Bodur başarılı olamayınca plajda bulunanların üzerine doğru alçaldı. Plajda bulunanların korku ve panik yaşadığı olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay Manavgat'ın Sorgun Titreyengöl Turizm Merkezi sahilinde meydana geldi. Nevzat Bodur, paramotorla havalanmak istedi. Kalkışın hemen ardından dengesini kaybeden Nevzat Bodur, birkaç metre yükseldikten sonra deniz kenarında piknik yapan bir ailenin olduğu yerin hemen yanına alçaldı. Paramotorun geldiğini fark eden aile üyeleri son anda kaçarak kurtuldu. Şans eseri kimseye bir şey olmazken, Nevzat Bodur'un paramotorla yeniden havalandığı görüldü.

Paramotorun havalanması ve alçaldığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI
HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI
HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI
HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI
HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI
HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI
HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI

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Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAVALANMAYA ÇALIŞTIĞI PARAMOTORLA SAHİLDEKİLERİN ÜZERİNE ALÇALDI - Son Dakika
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