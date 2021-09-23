Havalar bozdu Karadeniz'de 'çinekop' patlaması yaşandı - Son Dakika

Türkiye'nin kuzeyinde etkili olan yağışlar palamut ve hamsi avına engel olurken, Karadeniz'de çinekop patlaması yaşandı.

Sezona büyük ümitle başlayan balıkçılar, her güne yeni bir sürprizle uyanıyor. Bir gün hamsi bolluğu yaşanırken, diğer günlerde ise mezgit, istavrit, palamut, barbun ve çinekop gibi balıkların bolluğu yaşanabiliyor. Karadenizli balıkçılar, geçtiğimiz günlerde bol olan hamsi ve palamudun yerine patlama yapan çinekopu vatandaşlar ile buluşturuyor. Sıcak havalarda kilosu 40 TL'den satılan çinekop, bugün itibarıyla iri boyuna rağmen 30 TL'den satılıyor.

"KARADENİZ'DE ÇİNEKOP PATLADI"

Bugün Karadeniz'den bol miktarda çinekop çıktığını ifade eden balıkçı Onurcan Köse, "Havalar birkaç gündür bozuk gidiyor. Balık biraz az olsa da fiyatlar gayet uygun. Bugün hamsi ve palamut çıkmadı. Onun yerine çinekop oldukça bol çıktı. Çinekopun kilosunu 30 TL'den satıyoruz. Fiyatı gayet uygun ve boyu da oldukça büyüdü. Vatandaşlar bol bol çinekop yiyor. 1 hafta önce çinekopun kilosu 40 TL'ydi. Bugün ise çinekopun hem boyu büyüdü hem de fiyatı düştü" dedi.

"ÇİNEKOPUN FİYATI 40 TL'DEN 30'A DÜŞTÜ"

Yaşanan bolluk nedeniyle çinekopun fiyatının düştüğünü dile getiren balıkçı Kurtça Aydın ise, "Havaların kötü gitmesinden dolayı hamsi ve palamut çıkmadı. Deniz estiğinden dolayı şu anda en çok çinekop, istavrit, barbun ve mezgit çıkıyor. Vatandaşlar en çok çinekopa rağbet gösteriyor. Çinekop bollaşınca fiyatı 40 TL'den 30 TL'ye düştü. Havalar biraz daha rahatlarsa hamsi ve palamut da olur. İstavritin kilosu 10 TL, mezgidin kilosu 15 TL, kefalin kilosu 30 TL, kültür balıklarının kilosu 50-70 TL arasında değişiyor ve barbun da 20 TL'den satılıyor" diye konuştu.

Samsunlular ise balık fiyatlarının ve boylarının satın almak için gayet uygun olduğunu belirttiler.

(Erdi Demür/İHA)