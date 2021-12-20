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Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı - Son Dakika

Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı

20.12.2021 12:26

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gökyüzünden dolu şeklinde yağan dışı buz kütlesi içi koyu renkli saydam dolu şaşırttı. Bölge halkı nazar boncuğu şeklindeki doluyu görünce hayretler içerisinde kaldı.

Kadirli'nin Cığcık köyünde dışı buz kütlesi içi koyu renkli saydam dolu yağdı. Görenleri şaşırtan ve nazar boncuğu şeklinde yağan dolu yağmurun ardından yağmaya başladı.

"BUNLAR ERİMİYORDU"

Bu duruma çok şaşırdıklarını belirten Ali Akgöllü, "Kadirli Cığcık köyünde öğleye doğru yağmur yağıyordu yağmurdan sonra bir ara dolu şeklinde cisimler düşmeye başladı. Dışarı çıkıp baktığımızda elastik nazar boncuğuna benzer cisimle karşılaştık ama çok yoğundu bunlar erimiyorlardı da bayağı bir şaşırdık buna" ifadelerini kullandı.

Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı - Son Dakika
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