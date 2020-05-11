Havalar ısında sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

Havalar ısında sosyal mesafe unutuldu

KİLİS - Kilis'te hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı kentte, vatandaşlar sıcak havada sosyal mesafeyi hiçe sayarak caddelerde geziyor.

Türkiye'de korona virüs tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılmaya başlamasından sonra Suriye Sınırında bulunan Kilis'te vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte, caddelerde toplu halde gezerek, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor. Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, trafikte seyir eden araç sürücülerin ateşini ölçerek uyarılarda bulunuyor. Trafikte araç yoğunluğunun olması dikkat çekti.