Havalar ısındı, bahçe mobilyalarına talep arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havalar ısındı, bahçe mobilyalarına talep arttı - Son Dakika

Havalar ısındı, bahçe mobilyalarına talep arttı

6 saat önce

Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hem bahçeli ev sahipleri hem de kafe ve restoranlarda bahçe mobilyalarına olan talep artıyor.

Havalar ısındı, bahçe mobilyalarına talep arttı, System.String[]

Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hem bahçeli ev sahipleri hem de kafe ve restoranlarda bahçe mobilyalarına olan talep artıyor.


Bahar mevsimine yaklaşmasıyla hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum, hem bahçeli ev sahiplerini hem de kafe ve restoran sahiplerini bahçe mobilyalarına yöneltti. Bahçe mobilyalarında talep artarken, 10 yıldır bahçe mobilyaları sektöründe hizmet verdiklerini belirten Başterziler Grup Yönetim Kurulu Üyesi Emre Başterzi, Vitello Garden Concept markasıyla tasarım ve konforu bir arada sunduklarını söyledi.


Yurt dışında modern tesislerde üretim yaptırarak dış mekan pazarında kısa sürede önemli bir pay elde ettiklerini dile getiren Başterzi, sektörde aranan marka konumuna yükseldiklerinin altını çizdi. Mobilya sektörünü ve son gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Emre Başterzi, "Trendleri yakından takip ediyor ve onlara yeniden yön veriyoruz. Dış mekanda konfor ve şıklığı yansıtan tasarımlara sahip Vitello bahçe mobilyaları, 2020 ilkbahar-yaz sezonuna iddialı bir giriş yapıyor. Tasarım ekibimiz yeni sezonda özellikle; ahşap, metal, kumaş, ip gibi farklı materyalleri harmanlayarak modern, vintage ve casual seriler oluşturdu. Vitello olarak Türkiye'ye getirdiğimiz yeni markalarla da ürün gamını genişletiyoruz. Kendi tasarımlarımızın yanı sıra; İspanyol Skyline, İtalyan Talenti, Amerikalı Weber gibi dünya markalarını da bahçe tutkunlarıyla buluşturuyoruz" diye konuştu.


Vitello ürünleri hakkında bilgi de veren Başterzi, şunları söyledi:


"Türkiye'nin önde gelen bahçe mobilyaları markası Vitello Garden Concept'te, koltuktan masa ve sandalyeye, sehpadan servis arabasına, salıncaktan şezlonga, dresuardan sandığa, gazebodan daybed'e, şömineden barbeküye ve çok çeşitli aksesuvarlara kadar bahçe dekorasyonu için gerekli her türlü mobilya yer alıyor. Teak ağacı, sentetik rattan ve alüminyum olmak üzere üç farklı malzemeden bahçe mobilyaları bulunan Vitello biçim, renk, derinlik gibi detayları Türk tüketicisinin tercihlerine uygun şekilde kurguluyor. Ürünlerinin konsept ve tasarımlarını kendi ekibiyle gerçekleştiren Vitello, tasarımlarını hayata geçirirken dünya markalarının kullandığı üst düzey malzemeleri tercih ediyor. Vitello'nun gerçek teak ağacından ürettiği A kalite mobilyalarında ağaçlar devlet lisanslı ormanlardan kesiliyor. Ürünlerinde kullandığı minderleri Türkiye'de kaliteli Türk işçiliğiyle üreten Vitello, kumaş yelpazesinde ise İspanyol markalı dış mekana uygun 5 yıl dayanıklı garantili kumaşları tercih ederek uzun ömürlü bahçe mobilyaları sunuyor." - İZMİR

Murat Erat, Türkiye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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