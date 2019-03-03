Son Dakika Haberleri: Havalar Isındı, Balıklar Bollaştı

Havalar Isındı, Balıklar Bollaştı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir süren fırtınanın ve soğuk havanın ardından havaların ısınmasıyla denize açılan balıkçılar tezgahları balıkla doldurdu.

Havalar Isındı, Balıklar Bollaştı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir süren fırtınanın ve soğuk havanın ardından havaların ısınmasıyla denize açılan balıkçılar tezgahları balıkla doldurdu.

Bandırma'da günlerdir süren fırtınanın ardından tekneleriyle denize açılan balıkçılar bol balıkla döndü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık türleri çoğalınca, fiyatlar da düştü ve vatandaşın akınına uğradı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde daha önce 20 liraya kadar yükselen hamsi 10- 15 lira arasında satılıyor. 15 ila 20 lira aralığında satışa sunulan çinakop ise vatandaşın en çok tercih ettiği balık türü oldu. Havaların ısınmasıyla Bandırma'nın balık açısından bolluk yaşadığını söyleyen balıkçı Cem Tecimen, satışların çok iyi, fiyatların da çok uygun olduğunu belirtti. Balıkçı Cem Tecimen, "Havaların ısınmasıyla birlikte Marmara hamsisi tezgahlarımıza geldi. Hamsinin kilosunu 15 liradan satıyoruz. Bununla birlikte fırtınanın geçmesiyle birlikte sarıkanat, havyarlı gümüş, Marmara mezgiti, dil balığı, mercan, levrek, çupra, barbun gibi çeşitli balıklarımız tezgahlarımızı süslüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte balıklarımız bollaştı. Halkımızı balık yemeye bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Güncel
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