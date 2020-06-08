Havalar ısındı doğal yaşam canlandı - Son Dakika

Havalar ısındı doğal yaşam canlandı

Doğal yaşam fotokapanlarla görüntülendi

DÜZCE - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, havaların ısınması ile doğal hayatın canlandığını, doğada su bulmakta zorluk çekilen noktalara suluklar yerleştirdiklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda Doğal hayatın görüntülenmesi ve araştırmaların daha iyi yapılabilmesi için Türkiye'nin dört bir noktasında ki ormanlara foto kapanlar yerleştirdi. Çeşitli dönemlerde doğal hayatın görüntülerini paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu sefer havaların ısınması ile birlikte doğada sürü halinde gezen hayvanlar ile su ihtiyacı konusunda sıkıntı yaşanan noktalara bırakılan suluklara gelen hayvanların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde dağ keçileri, karacalar ve geyikler sürü halinde gezerken, kurt, tilki ve tavşanlarda tekil foto kapanlarca görüntülendi. Ayrıca, su bulunması zor olan bölgelere yerleştirilen suluklara yaklaşan hayvanlarda su içme görüntüsü görüntülere yansıdı.