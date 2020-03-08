Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı - Son Dakika
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Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi'nin sembolü haline gelen gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıktı.

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı, System.String[]

Erciyes Üniversitesi'nin sembolü haline gelen gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıktı.


Erciyes Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkmaya başladı. Öğrencilerin de maskotu olan gelengiler, ısınan havaları fırsat bilerek kampüste dolaşması kameralara yansıdı. Ayrıca, kampüs içerisinde bazı yollara da sürücülere uyarılarda bulunmak için 'Dikkat gelengi çıkabilir" levhaları da bulunuyor. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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