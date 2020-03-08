Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı - Son Dakika

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı
6 saat önce
Erciyes Üniversitesi'nin sembolü haline gelen gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
Erciyes Üniversitesi'nin sembolü haline gelen gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıktı.
Erciyes Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkmaya başladı. Öğrencilerin de maskotu olan gelengiler, ısınan havaları fırsat bilerek kampüste dolaşması kameralara yansıdı. Ayrıca, kampüs içerisinde bazı yollara da sürücülere uyarılarda bulunmak için 'Dikkat gelengi çıkabilir" levhaları da bulunuyor. - KAYSERİ
Son Dakika İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi Diyarbakır surlarında "selfie" çılgınlığının önüne geçilemiyor