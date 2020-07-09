Havalar ısındı, meyve fiyatları düştü - Son Dakika

Havaların ısınması ile beraber tezgahlarda yerini alan kayısının kilosu 10 TL'den satılıyor.



Fiyatlar hakkında bilgiler veren Pazarcı Veysel Öztürk, "Meyveler havalar ısınınca ucuzladı. Önceden pahalıydı meyveler. Mesela şeftali 3 kilosu 10 TL, Kiraz 5 TL. Şuanda en pahalı meyve kayısı ve çilektir. Şekerpare Kayısı ve Çilek 10 TL. Sebzelerde aynı şekilde ucuzladı. Kabak 2 TL, patlıcan 2 TL, domates 2 TL. Bundan 1 ay önce domates 10 TL'ye satılıyordu. Fasulye 10 TL idi 4 TL'ye düştü. Fiyatlarımız çok uygun. Vatandaşlarımız rahatlıkla alabilir. Virüsten dolayı insanlar biraz daha yiyeceğe yönelince işlerimiz arttı. Vatandaşlarımızın sağlıklı olabilmek için yapacağı şey sadece meyve yemektir" dedi.



Pazarcı Celal Öztürk ise, "Pazarlarda fiyatlar mevsim normalleri üzerinde. Yaz mevsimindeyiz, ürünlerin bolluğu nedeni ile ürünlerimiz bol gelmeye başladı. Biberlerimiz 4 TL, kabağımız 2,5 TL, patlıcan 2,5 TL, salatalık 2 TL, domates 2,5 TL. Fiyatlar oldukça uygun seviyede" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ