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Havalar ısındı, üreticinin yüzü güldü

1 saat önce

Aydın'da haftalardır devam eden yağışların ardından sıcaklıklar mevsim normallerine dönünce sebze ve meyve yetiştiricileri tarlaya indi.

Havalar ısındı, üreticinin yüzü güldü, System.String[]
Aydın'da haftalardır devam eden yağışların ardından sıcaklıklar mevsim normallerine dönünce sebze ve meyve yetiştiricileri tarlaya indi. Domatesin yağışlardan dolayı zarar gördüğünü belirten çiftçiler, börülce ve diğer sebzelerde verimin oldukça güzel olduğunu belirttiler.

Türkiye'nin önde gelen sebze ve meyve üretim alanlarından Aydın'da çiftçiler domates hasadına başladı. Aydın Efeler ilçesine bağlı Kadıköy'de çiftçilik yapan Muzaffer Yılmaz, yağışlardan dolayı domateslerde bir miktar çürüme olduğunu ancak yine de verimin gayet güzel olduğunu belirtti. Şu anda domatesin kilosunun toptan 1, 1,2 TL civarında, pazardaki tezgah fiyatının ise 2 TL olduğunu belirterek bu yıl iyi bir sezon beklediklerini kaydetti.

Börülce rekora koşuyor

Bu yıl börülce için en verimli sezonlardan birini yaşadıklarını belirten Muzaffer Yılmaz, börülcenin en fazla yüz güldüren ürünleri arasında yerini aldığını söyledi. Şu anda kilosu 15 TL'ye satılan börülcenin bu yıl hem kalite hem de fiyat olarak çok iyi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yağışlar nedeniyle domateslerin bazılarında çürüme oldu, ancak börülce son yılların en güzel dönemini yaşıyor. Verim iyi, fiyat iyi. Tezgahta kilosu 15 TL'den satılan börülce bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
Kadıköy, Aydın, Güncel
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