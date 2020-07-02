Havalar ısınınca satışları iki katına çıktı

Şanlıurfa'da buz üreticileri, havaların ısınmasıyla birlikte satışlarını iki katına çıkarttı.



Şanlıurfa'da yaşayan Nihat Ateşler, kurduğu soğuk hava deposunda ürettiği kalıp buzları satarak hem istihdam hem de ailesinin geçimini sağlıyor. Son günlerde havaların birden ısınarak 40 dereceye kadar ulaşması ise kalıp buz satışlarını iki katına çıkarttı. Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükyol Caddesi üzerindeki soğuk hava deposunda üretilen buzlar, çarşı esnafına satılıyor.



Satışlar iki katına çıktı



Kalıp ve poşetlerde dondurucuya konulan su, birkaç saat içerisinde buz olarak çıkıyor. Yaklaşık 8 ve 15 kilodan oluşan buz kalıplarını 6 ya da 7 liraya sattıklarını söyleyen Ateşler, fırınlar, lokantalar, kafeler ve soğuk içecek satan iş yerlerinin buza daha fazla rağbet gösterdiğini söyledi. Düğün ve taziyeler için de buz talebi olduğunu söyleyen Ateşler, havaların ısınmasıyla birlikte satışların iki katına çıktığını belirtti.



Günde yaklaşık 2 ton buz satıyor



Buz satışında servis hizmeti de sunduklarını söyleyen Nihat Ateşler, "Buzların bazıları 8 kilo, bazıları ise 15 kilo. 6 ila 7 lira arasında satıyoruz. Kendimiz de servisini yapıyoruz. Talebe göre de değişiyor. Çok oldu mu çok, az oldu mu az. Günlük ortalama 100 ile 150 kalıp buz satıyoruz. Kilo olarak bir ton, bir buçuk ton, iki ton buz satıyoruz. Şanlıurfa'nın sıcağı belli, 40 derecenin üzerinde bir sıcağımız var. Hava da sıcak oldu mu buza talep artıyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA