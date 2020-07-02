Havalar ısınınca satışları iki katına çıktı - Son Dakika

Havalar ısınınca satışları iki katına çıktı

Şanlıurfa'da buz üreticileri, havaların ısınmasıyla birlikte satışlarını iki katına çıkarttı.

Şanlıurfa'da buz üreticileri, havaların ısınmasıyla birlikte satışlarını iki katına çıkarttı.

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi


Şanlıurfa'da yaşayan Nihat Ateşler, kurduğu soğuk hava deposunda ürettiği kalıp buzları satarak hem istihdam hem de ailesinin geçimini sağlıyor. Son günlerde havaların birden ısınarak 40 dereceye kadar ulaşması ise kalıp buz satışlarını iki katına çıkarttı. Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükyol Caddesi üzerindeki soğuk hava deposunda üretilen buzlar, çarşı esnafına satılıyor.


Satışlar iki katına çıktı


Kalıp ve poşetlerde dondurucuya konulan su, birkaç saat içerisinde buz olarak çıkıyor. Yaklaşık 8 ve 15 kilodan oluşan buz kalıplarını 6 ya da 7 liraya sattıklarını söyleyen Ateşler, fırınlar, lokantalar, kafeler ve soğuk içecek satan iş yerlerinin buza daha fazla rağbet gösterdiğini söyledi. Düğün ve taziyeler için de buz talebi olduğunu söyleyen Ateşler, havaların ısınmasıyla birlikte satışların iki katına çıktığını belirtti.


Günde yaklaşık 2 ton buz satıyor


Buz satışında servis hizmeti de sunduklarını söyleyen Nihat Ateşler, "Buzların bazıları 8 kilo, bazıları ise 15 kilo. 6 ila 7 lira arasında satıyoruz. Kendimiz de servisini yapıyoruz. Talebe göre de değişiyor. Çok oldu mu çok, az oldu mu az. Günlük ortalama 100 ile 150 kalıp buz satıyoruz. Kilo olarak bir ton, bir buçuk ton, iki ton buz satıyoruz. Şanlıurfa'nın sıcağı belli, 40 derecenin üzerinde bir sıcağımız var. Hava da sıcak oldu mu buza talep artıyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar ısınınca satışları iki katına çıktı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:39 Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:46:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havalar ısınınca satışları iki katına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]