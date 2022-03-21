Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu - Son Dakika
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Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu

21.03.2022 08:13
Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, (Edirne çevreleri ile Balıkesir'in güneyi hariç) hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisinin aralıklarla hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kırşehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Konya, gece saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu - Son Dakika
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