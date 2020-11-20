Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı - Son Dakika

Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı

20.11.2020 10:19

Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı Akdeniz'de av yasağının kalktığı 15 Eylül'den itibaren tezgahlar balıkla dolup taşarken, Mersin'de havaların iyi gitmesinden dolayı Kasım ayı sonu olmasına rağmen balığa zam gelmedi Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: "Sezon...

Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı

Akdeniz'de av yasağının kalktığı 15 Eylül'den itibaren tezgahlar balıkla dolup taşarken, Mersin'de havaların iyi gitmesinden dolayı Kasım ayı sonu olmasına rağmen balığa zam gelmedi

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat:

"Sezon açıldığı ilk günden itibaren fiyatlar aynı gidiyor"

MERSİN - Akdeniz'de av yasağının kalktığı 15 Eylül'den itibaren tezgahlar balıkla dolup, taşarken, Mersin'de havaların iyi gitmesinden dolayı Kasım ayı sonu olmasına rağmen balığa zam gelmedi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Sezon açıldığı ilk günden itibaren fiyatlar aynı gidiyor" dedi.

1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da balıkla dolup, taşarken fiyatlarda yarı yarıya düşmüştü. Akdeniz'de havaların iyi gitmesinden dolayı Kasım ayının sonuna gelmesine rağmen Mersin'de balık fiyatları artmazken, balıkçılar vatandaşları taze ve ucuz balık yemeye çağırdı.

"Sezon açıldığı ilk günden itibaren fiyatlar aynı gidiyor"

Balık fiyatlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül'de balık sezonunun açıldığını söyledi. O günden beri balık çeşitliliklerinin bol olduğunu vurgulayan Polat, "15 Nisan 2021'e kadar balık avlanmak serbest. Her çeşit balığımız çıkıyor. Akdeniz'de barbunya, gümüş, istavrit, mezgit, turna, sardalye, çupra, levrek, Karadeniz'den de hamsi geliyor. Balıklarımız taze ve günlüktür. Şu anda fiyatlar uygun. Pandemi ve balık sezonu dolayısıyla biz balık fiyatlarına zam yapmadık. Sezon açıldığı ilk günden itibaren aynı fiyatlarla gidiyor. Barburya 20-25, sardalye 10-15, hamsi 10-15, mezgit 20-25, çupra-levrek 30-35 lira arasında gidiyor. Her kesme her bütçeye her aileye uygun balıklarımız var. Balık omega 3 açısından çok zengin bir yiyecek. A ve D vitaminleri açısından çok zengin bir yiyecek. Halkımıza tavsiyemiz özellikle bu pandemi sürecinde balık yemeleridir. Çünkü bağışıklığı güçlendiren en önemli yiyeceklerden biri balıktır. Balık dünyada doğallığını korumuş ender yiyeceklerden biridir" diye konuştu.

"Fırtınalar başlayınca balık çıkma oranı azalır"

Denizden çıkan balık miktarının da iyi olduğunu kaydeden Polat, "İster istemez her geçen yıl bir önceki yıla göre denizden çıkan balık miktarı düşüyor. Ancak şu an balık çıkma oranında bir sıkıntımız yok. Tabi yılbaşına doğru, havaların bozmasıyla bu miktar değişecektir. Yağmurlu havalar değil ama fırtınalı havalar balıkçılarda sıkıntı oluşturur. Rüzgar olduğunda denize açılamadıkları için denizden gelen balık miktarı düşer. O yüzden her zaman söylediğimiz gibi. Sezon açıldıktan sonra 3-4 ay çok önemli. Vatandaşlarımız bu ayları çok iyi değerlendirmeli. Hem taze hem ucuz balık yemeli" şeklinde konuştu.

Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı

Akdeniz, Mersin, Eylül, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı - Son Dakika Ekonomi


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