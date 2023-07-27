Havalar ne zaman soğuyacak? Sorusu, artan sıcaklar nedeniyle merak ediliyor. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün yaklaşık 10 derece daha artacak. Uzmanlar bugün özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça kimsenin açık alana çıkmamasını tavsiye ediyor. Peki, Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Hava ne zaman soğuyacak, serinleyecek?

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Perşembe gününden itibaren kuzeyden esecek rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceğini belirten Özgül, "Çarşamba günü mevsim normalleri üzerinde hissedeceğimiz hava sıcaklıklarının perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle beraber azalacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Özgül, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini belirtti.