Havalar soğudu, Avcılar'da mağazalar kapılarını sevimli dostlara açtı - Son Dakika

HAVALARIN soğuması üzerine Avcılar'daki mağaza sahiplerinin bir bölümü açık oldukları saatlerde kapılarını sokaktaki sahipsiz sevimli dostlara açtı. Gün boyu mağazaların girişindeki klimaların önünde sıcakta uyuyan veya uzanan köpekler, müşterilerin de ilgisini çekti.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte sokaktaki sahipsiz hayvanlar yiyecek ve barınabilecekleri sıcak yer arayışına girerken, Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki mağazaların yönetici veya sahipleri de buna kayıtsız kalmadı. Sabah açan ve akşama kadar açık kalan mağazalara geçen yıllarda olduğu gibi giren ve hemen girişlerdeki sıcak hava üfleyen klimaların önünde uzanan sokak köpeklerini görenler yanlarından geçerken onları rahatsız etmemeye çalışıyor. Özellikle çocuklu müşteriler sevimli dostlarla yakından ilgilenirken, mağazaların hemen dışında su ve mama da bırakılıyor. Çalışanların 'Sadık', 'Sütlaç', 'Hırçın' gibi isimler taktıkları köpekler mağazalar kapandıklarında yeniden soğuk sokaklara dönmek zorunda kalıyor.