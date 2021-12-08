Havalar soğudu, buz müzesine ilgi arttı - Son Dakika

Havalar soğudu, buz müzesine ilgi arttı

Palandökende kayak yapan buraya uğramadan gitmeyecek

ERZURUM - Erzurum'da bulunan buz müzesi olma özelliği taşıyan Ata Buz Müzesi havaların soğumasıyla birlikte hem sanatseverleri hem de kente gelen kayak severleri ağırlıyor.

Atatürk Üniversitesi tarafından kampüs içerisinde yapımı tamamlanan ve ziyaretçilerine kapılarını açan Ata Buz Müzesine kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ziyaretçilerin ilgisi de arttı. Daha önce Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren müze bu yıl Ata Buz Eserler Koordinatörlüğüne geçerek yenilenen yüzüyle de dikkat çekiyor.

Eserler Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlileri ve öğrencileri tarafından yapılırken her 6 ayda bir sergi değişerek yeni bir konu ele alınıyor. Müzede sıcaklık sıfırın altında eksi 6 derece olurken müzeye giren ziyaretçilere kışlık montlar veriliyor.

Ziyaretçiler açılan 'Çocuk' sergisinde buzdan dev ayılar, tren ve vagonlar, çocuklar, toplar, kral tahtları ve farklı birçok eserle karşılaşıyor. Özel ışık sistemleriyle aydınlatılan buzdan heykellerin yer aldığı müze, içerideki soğuk hava dolayısıyla montlarını giyerek ziyaret edenleri adeta kutuplarda yolculuğa çıkarıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, Türkiye'nin ilk buz müzesinin hem sanatsal açıdan hem eğitimsel açından öne çıktığını ifade ederek, " Müzemiz bu yıl Rektörlüğe bağlanarak Buz Eserler Koordinatörlüğüne dönüştü. Burayı sanatsal ve bilimsel çalışmalara kaynaklık yapacak bir merkez gibi planlamaya çalıştık. Burada uluslararası etkinlikler yapılacak. Yine buz sanatı üzerinde araştırma ve incelemeler yapılacak. Burası Türkiye'de ilk, kendi buzunu üretiyor ve eserler yapıyor. Bir anlamda da eğitim ve öğretim yeri gibi tasarlandı. Burada öğrencilerimiz sanatsal çalışmalara yapabilecekler. 6 ayda bir buranın konseptini değiştirip yeni eserleri sergiliyoruz. Daha çok şuan çocuklara yönelik mitolojik ve bölgesel hayvanlar sergileniyor. Erzurum Türkiye'nin ve Dünyanın önemli kayak merkezlerini bünyesinde barındırıyor. Bu yüzden kayak yapmaya gelenler burayı ziyaret ediyorlar" dedi.