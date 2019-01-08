Son Dakika Haberleri: Havalar Soğudu, Çay Satışlarında Artış Yaşandı

Havalar Soğudu, Çay Satışlarında Artış Yaşandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, kış soğuklarının kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte otaya çıkan işsizlik nedeniyle kıraathanelerde doluluk yaşandığı bildirildi.

Havalar Soğudu, Çay Satışlarında Artış Yaşandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, kış soğuklarının kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte otaya çıkan işsizlik nedeniyle kıraathanelerde doluluk yaşandığı bildirildi.

Aynı zamanda kendisi de kahveci olan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, yaz turizmin yaşandığı ilçede kış sezonu nedeniyle çoğunun turizm sektöründe çalışanların işsiz olduğunu savundu. Özçevik, ilçe genelinde işsizliğin hat safhada olduğunu, kıraathanelerde yoğunluk yaşandığını belirtti.

Didim'de turizm sezonun Mayıs ayında başlatıp Eylül ayı sonlarında 5- 6 aylık kısa bir sürede yoğunluk yaşandığını ifade eden Özçevik, çoğu ilçe esnafın Ekim ayı itibarı ile müşteri olmadığı için mekana kilit vurduğun, esnaf odasına üye yerel esnafın yeni turizm sezonun açılması için dört gözle beklediğini söyledi.

Didim esnafın turizm sezonun uzatılması için yetkililerden alternatif çözüm üretmeleri yönünde taleplerin olduğunu belirten Özçevik, ilgili kurumlarla diyalog içerisinde olduklarını, ancak turizmin çeşitlendirilmesi yönünde turizm sezonun 8-9 aya uzatılmasına yönelik yeni projelerin bir türlü somut bir şekilde hayata geçirilmediğini savunarak, yetkili kurumların konuya daha da çok duyarlı olmalarını istedi.

Didim de seçim öncesi kıraathanelerde yoğunluk yaşandığını ifade eden Özçevik, ilçede çay satışlarında da artış olduğunu sözlerine ekledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Güncel
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