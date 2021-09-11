Üye Girişi
Havalar soğudu göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika

Havalar soğudu göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı

11.09.2021 12:34

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda 5 ay boyunca kalan göçerlerin geri dönüşleri başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda 5 ay boyunca kalan göçerlerin geri dönüşleri başladı. Kaymakamlık, belediye ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri göçerler için 5 ay boyunca seferber oldu. Terörün yerini huzura bıraktığı Beytüşşebap yaylalarında silah sesleri de yerini büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sesine bıraktı.

Ülkenin dört bir yanında etkisini gösteren kuraklık Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesini etkilemeyince binlerce göçer Faraşin, Hale, Meydan ve Kahnicemet yaylalarına bahar aylarında gelmiş ve 5 ay boyunca bu yaylalarda kalmışlardı. Geri dönüşe geçen binlerce göçer 30 gün boyunca yürüyerek sıcak bölgelere göç etmeye başladı. Beytüşşebap ilçe kaymakamlığına bağlı ekipler yaz boyunca bütün yayla yollarını düzelterek göçerler için seferber oldu. Yolun gitmediği yaylaya yol yapan ekipler yaz boyunca bir çok noktada ulaşım sağladı. Öte yandan AK Partili belediye ise bir çok bölgenin yollarını yapıp göçer ve yerli vatandaşların yoğun kullandığı bölgelerde içme suyu ve bay bayan tuvaleti yaptı. İlçe tarım ve orman müdürlüğüne bağlı ekipler ise sezon boyunca 500 bine yakın küçük ve büyükbaş hayvanı aşılayarak küpeleme çalışmaları yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarını Yeşilöz köyündeki yaylada günlerdir devam ettirdiklerini söyledi. Aktaş, "Bu yıl kuraklık nedeniyle yaylamıza göçer akını yaşandı. Bu aileleri hayvanlarıyla beraber misafirimiz olarak kabul ediyoruz. Sürekli çalışma halindeyiz. Buraya geliş amacımız veba hastalığı aşılama çalışmalarımızın devam etmesidir. Küpeleme çalışmaları da yapıyoruz. Bölgemize 500 bin üzerinde kayıtlı hayvan geldiği gibi şimdi sıcak bölgelere gidiyor" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise göçer ve yerli halkın kullandığı yayla alanlarında yol çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Aşan, "İlçemiz biliyorsunuz bir yayla kenti. İlçemize bağlı yayla alanlarında bir çok bay ve bayan tuvaleti yaptık. Yollarını temizledik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sezonu kapattık ama bir çok göçerimizi ağırladığımız için mutluyuz. Bu yıl bu bölgeye kuraklık uğramadı. Kaymakamlığımızın özel idare ekipleri ve köylere hizmet götürme birliği ekipleri yol çalışmaları sezon boyunca devam etti. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde huzurun geldiği bölgelerde göçerler bu yıl hayvanlarını otlatabildi. Gelecek yıl bütün göçerlerimizi ağırlamayı bekliyor olacağız" diye konuştu.

Hacı Gök adındaki göçer ise 20 gün sonra yayladan ineceğini söyledi. Gök, "Bütün göçerler gitti. Tek tük kaldık bizde 20 gün sonra gideceğiz. Bizim bölge daha iyi olduğu için biraz daha kalacağız. Ekipler bu gün aşılama çalışmaları yapıyor. Hazırlıklarımızı yaptık bu günlerde çıkış için çalışıyoruz" dedi.

Havalar soğudu göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı
Havalar soğudu göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı
Havalar soğudu göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı
Havalar soğudu göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı

Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havalar soğudu göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Turan, Berkay saldırısı hakkında ilk kez net konuştu: Kimse benim eşime mesaj atamaz 13:40 Arda Turan, Berkay saldırısı hakkında ilk kez net konuştu: Kimse benim eşime mesaj atamaz Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı 13:21 Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin 13:16 Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin
11:34 "Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et" diye dua etti, 5 yıl sonra şehit oldu Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi 11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Dürümcü Emmi'nin sahibi 10:54 Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" dedi, gerçek bambaşka çıktı
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı 10:53 Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı Kız meselesi yüzünden mekanı birbirine kattı, ortalık savaş alanına döndü 10:39 Kız meselesi yüzünden mekanı birbirine kattı, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
13:41 Oğlu için Müge Anlı'da başvurmuştu, 6 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni sahile vurdu
13:22 Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun
13:21 Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı
13:19 Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu
13:16 Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin
13:14 Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı
11:29 Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap
11:22 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:21 Ali Akman fırtına gibi esti! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
10:51 Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur
Oğlu için Müge Anlı'da başvurmuştu, 6 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni sahile vurdu Oğlu için Müge Anlı'da başvurmuştu, 6 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni sahile vurdu         
13:42
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı         
13:15
Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı         
11:28
Pes dedirten olay: Köpeği ezdi, araçtan düşen parçayı alıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Pes dedirten olay: Köpeği ezdi, araçtan düşen parçayı alıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti         
11:08
Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti         
10:53
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Marmara'da 450 farklı noktada müsilaj incelemesi yapan uzmanlardan uyarı: Bu seneki manzarayı arayacağız Marmara'da 450 farklı noktada müsilaj incelemesi yapan uzmanlardan uyarı: Bu seneki manzarayı arayacağız         
10:35
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı         
10:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 milyon liralık tesisi açtı! Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 milyon liralık tesisi açtı! Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlatacak         
10:07
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 13:47:23. #1.12#
SON DAKİKA: Havalar soğudu göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement