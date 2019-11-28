Son Dakika Haberleri: Havalar soğudu hamsi fiyatları tavan yaptı
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Havalar soğudu hamsi fiyatları tavan yaptı

6 saat önce

Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava balık fiyatlarının tavan yapmasına sebebiyet verdi.

Havalar soğudu hamsi fiyatları tavan yaptı, System.String[]

Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava balık fiyatlarının tavan yapmasına sebebiyet verdi.


Karadeniz'de beklenen düzeyde hamsi yakalanamadığı için, dar gelirlinin sofrasını süsleyen hamsiye yüzde 50 zam geldi. Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Karadeniz Bölgesinde hamsinin az olması ve hava şartlarının kötü olması nedeniyle balık fiyatları yüzde 50 arttı. Bol olduğu dönemlerde kilosu 5 TL'ye kadar düşen hamsi, şu anda 15- 20 TL aralığında satılıyor. Balıkçı tezgahlarında sadece hamsi değil, mezgit, istavrit ve çinakop gibi balıklarda da zor bulunuyor. Bir haftadan beri hamsinin fazla çıkmadığını belirten balıkçılar, "Bir haftadan beri hamsi az çıkıyor. İster istemez bu durum da fiyatlarına yansıyor. Bugünlerde tezgahlarda balık azalır. Buna bağlı olarak fiyatlarda artma oldu. Bu durum önümüzdeki günlerde ne gösterecek yaşayıp göreceğiz. Bu sene balık sezonu umduğumuz gibi geçmiyor" dediler. - ZONGULDAK

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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