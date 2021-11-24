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Havalar soğudu içliğe rağbet arttı - Son Dakika

Havalar soğudu içliğe rağbet arttı

24.11.2021 11:04
Havalar soğudu içliğe rağbet arttı

Son günlerde havaların soğumaya başlamasıyla içlik satan iş yerlerinde hareketlilik başladı.

Son günlerde havaların soğumaya başlamasıyla içlik satan iş yerlerinde hareketlilik başladı. İçlik satıcıları sağlık açısından pamuk ve yün ürünleri tavsiye ediyor.

Konya'da havaların her geçen gün soğumasıyla beraber kıyafetler de soğuktan korunmaya yönelik değişiyor. Kimileri üşümemek için kat kat giyinirken, kimileri de çözümü yün, termal ve örgü içliklerde buluyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden birisi olarak görülen içlikler, giyenlerin içini ısıtıyor.

Konya'da 20 yıldır tarihi Bedesten Çarşısı'nda içlik satışı yapan Veli Bora, soğukların artmasıyla içlik satışlarında artış olduğunu ifade etti. Bora, "Havalar soğuk olmasından dolayı işler biraz daha arttı. Müşterilerimiz talep göstermeye başladı. Özellikle yün iç giyim olarak istiyorlar. Doğal olduğundan dolayı vücudun kuru kalmasını sağladığı için daha çok tercih edilmektedir. Diğer tarafından termal çeşitlerimiz de var, termal içliklerimiz de vücut ısısını dışarıya bırakmadığından dolayı sıcak tutmaktadır. Onun harici polyester, naylon ürünler var, bunları müşterileriniz çok fazla tercih etmiyor. Sağlık anlamında çok uygun değil, o yüzden tavsiye etmiyoruz. Yeni olarak da tavşan yünü ürünlerimiz mevcut. Onlar da vücudun özellikle kuru kalmasını sağlıyor ve terlemeye karşı yaz kış kullanılabilecek bir üründür" dedi.

"NAYLON ÜRÜNLERİ TAVSİYE ETMİYORUZ"

İçlik tercihleri ile ilgili vatandaşlara önerilerde bulunan Bora, "Müşterilerimize özellikle naylon, polyester olan ürünleri tavsiye etmiyoruz. Bu ürünler sağlık için uygun değildir. Daha çok terleme yapıyor o yüzden pamuk ya da yün olan içlikleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Akrilik, orlon içliklerimiz var onların fiyatları 40 - 50 TL bandında değişiyor. Yün içliklerimiz yün oranına göre değişiyor, 75 lira ile 110 lira arasında değişiyor. Angora tavşan yünü ürünlerimiz var onların fiyatları da 300 lira civarında. Termal içliklerimiz var 50 - 70 lira arasında değişiyor. Termallerde de aynı şekilde takım olan ürünlerimiz var onlar da 130 ile 150 civarında değişmektedir. Ayriyeten yün çoraplarımız var. Yün çoraplar da terlemeye karşı sağlıklıdır, özellikle tavsiye ediyoruz. Kış günlerinin vazgeçilmezleri yünlerdir" diye konuştu.

Kışlık ürünleri arasında mestlerin de olduğunu aktaran Bora, "Termal mestler, deri mestler özellikle yeni çıkan bir ürünümüz var. Üç katmanlı termal mest şeklinde ayak ısısını dışarıya salmıyor, dışarıdan içeriye su geçirmiyor. Dağcılar ve komandoların kullandığı özellikle mest olarak kullanılabilen bir üründür. Çorap şeklindedir. Ayakkabının içerisinde kaba durmaz tek olarak kullanılabiliyor, çorapsız olarak da kullanılabilmektedir. Onun harici koyun derisi, kuzu derisi ve dana derisi şeklinde olan mestler var" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN YÜNLER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYORDU"

Eskiden yünlerin daha çok tercih edildiğini anlatan Veli Bora, "Şu anda yün çeşitlerimizi genellikle orta yaş ve üzeri müşterilerimiz tercih etmektedir. Gençler daha çok termal tercih ediyor. Çocuklar için de bu termal yün olan içliklerimiz var. Terleme ve sağlık açısından uygun olduğu için çocuklar için de termal yünler tercih edilmektedir" şeklinde konuştu.

Her yıl kış aylarında kendine ve çocuklarına yün içlik alan Mustafa Harputlu da, "Kışlık giyeceklerimizi alıyorum. Çok rahat ediyorum. Çünkü diğer ucuz olanlar hani pek iyi olmuyor, iz yapıyor, çabuk deforme oluyor. Ama bundan Allah razı olsun aldığım ürünlerden rahatlıkla kullanabiliyorum. Tavsiye ederim. Yani aileme çocuklarıma torunlarıma hatta İstanbul'daki damadıma dahi buradan alıp gönderiyorum" şeklinde konuştu.

(İbrahim Yetkin - Enver Furkan Çelebioğlu/ İHA)

Havalar soğudu içliğe rağbet arttı
Havalar soğudu içliğe rağbet arttı
Havalar soğudu içliğe rağbet arttı
Havalar soğudu içliğe rağbet arttı
Havalar soğudu içliğe rağbet arttı
Havalar soğudu içliğe rağbet arttı
Havalar soğudu içliğe rağbet arttı

Bora Füzesi, Termal, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havalar soğudu içliğe rağbet arttı - Son Dakika


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