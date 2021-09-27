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Havalar soğudu ıhlamur ve kış çayına talep arttı - Son Dakika

Havalar soğudu ıhlamur ve kış çayına talep arttı

27.09.2021 13:31

Havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar ıhlamur ve kış çayı gibi bitkisel çaylara yöneldi.

Havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar ıhlamur ve kış çayı gibi bitkisel çaylara yöneldi.

Kışın soğuk algınlığından ve gripten korunmak için oldukça fazla tercih edilen kış çayı, ada çayı, zencefil, ıhlamur gibi ürünler aktarlarda satılmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar soğuk algınlığından korunmak için bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi. Özellikle bitkisel çaylara talebi arttıran vatandaşlar ıhlamur, ada çayı, zencefil gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

"Ada çayı 80, ıhlamur 300 lira civarında satılıyor"

Eminönü Mısır çarşısı esnaflarından Mahmut Yıldız, "Sonbaharda havalar soğuyunca kış çayları daha çok talep görüyor. Bu çayları bilinçli kullanmak lazım bilinen güvenilir yerlerden almak lazım. Bitki çayları abartmadan karışım şeklinde tüketilebilir. Genelde bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih ediliyor. Ada çayı 80 lira kilosu, ıhlamur 300 lira civarında satılıyor. Kilo olarak satılmıyor, fiyatlar uygun. Müşteriler 100-150 gram olarak alıyor" dedi.

Havalar soğuduğunda bitki çaylarına talebin arttığını söyleyen aktar Mehmet Said, Havalar soğudu, korona başladığından beri kış çayına yoğun talep oluyor. Kış çayı, ıhlamur, ada çayı en çok tercih edilenler. Soğuk algınlığı ve gripten korunmak isteyenler bitkisel çaylara talep gösteriyor. Bağışıklık sistemini güçlü tuttuğu söyleniyor" diye konuştu.

(İHA)

Havalar soğudu ıhlamur ve kış çayına talep arttı
Havalar soğudu ıhlamur ve kış çayına talep arttı
Havalar soğudu ıhlamur ve kış çayına talep arttı
Havalar soğudu ıhlamur ve kış çayına talep arttı

Ada çayı, Bitki, Grip, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havalar soğudu ıhlamur ve kış çayına talep arttı - Son Dakika


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