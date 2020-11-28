Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu - Son Dakika

Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu

28.11.2020 08:09
Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu, System.String[]

KIŞ aylarının gelmesiyle birlikte, şifalı bitkilerden yapılan çaylara ilgi arttı.

KIŞ aylarının gelmesiyle birlikte, şifalı bitkilerden yapılan çaylara ilgi arttı. Birçok bitkinin satışlarında artış yaşanırken, bu bitkiler arasında ıhlamurun kilo fiyatı dikkat çekti. Rahatlatıcı ve nefes açıcı etkisi olan ıhlamurun yapraklı halinin kilo fiyatı 150 TL olurken, sadece çiçeklerinin kilo fiyatı 250 TL'ye çıktı.

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan bitki çayları, kasım ayıyla birlikte ilgi görmeye başladı. Adaçayı, kekik, papatya, kuşburnu gibi bitkilere talep artarken, ıhlamurun fiyatındaki yükseliş dikkat çekti. Şifalı bitkilerden adaçayının kilosu 25 TL'ye satılırken, ıhlamurun kilo fiyatı 150 TL'ye çıktı. Ihlamurun sadece çiçeklerinden oluşan karışımın fiyatı ise 250 TL'yi buldu. Vatandaşlar, fiyattaki bu yükseliş nedeniyle ıhlamuru gram hesabından almaya başladı. Aktarlar ise rahatlatıcı ve nefes açıcı, gribe karşı birebir olan bu şifalı bitkinin fiyatındaki yükselişin her sene yaşandığını fakat bu sene ıhlamurda mahsulün az olması nedeniyle daha fazla artış olduğunu söyledi. Ihlamur bitkisinin haziran ve temmuz ayında toplandığını, fakat o aylarda talebin çok az olduğunu söyleyen ziraat mühendisi ve aktar Mete Eltepe, "Toplandığı aylarda kilo fiyatı 60-70 TL iken, 4 ay sonrasında fiyatları bir anda yükseliyor. Üretici çuvalda bekletiyor ve kasım ayında satışı ancak başlıyor. Soğuklar geldiğinde, sıcaklıklar düştüğünde ilk başvurulan bitki ıhlamur oluyor. Ihlamurun sadece çiçeği de satılıyor. Çiçek az olduğu için maliyet daha da yükseliyor. 250-300 TL'ye kadar çıkıyor. Fiyatı yükseldiği için, ıhlamuru gram bazında, 30-40-50 gramlık paketlerde satıyoruz. Bizim tavsiyemiz hem yaprağın hem çiçeğin birlikte tüketilmesi. Ihlamura talep şubat ayına kadar devam eder. Önümüzdeki ay fiyat artışı bekliyoruz" dedi.

'YAPRAKLARI YEŞİL OLMALI'

Ihlamurun pandemi döneminde en öne çıkan bitkilerden biri olduğunu anlatan Eltepe, "Ihlamur bilinen en iyi kış çaylarından biridir. Toplandıktan sonra yaklaşık 10-15 gün kurutulur. Yapraklarının yemyeşil kalması için gölgede kurutulması gerekir. Kahverengi ve solmuş renkte ise, ıhlamurun solduğunu ve eskidiğini anlarız. Yaprağı yeşil ve çiçeği taze gözükmeli. Gölgede kurutulduğunda içindeki antioksidanı ve faydalı mineralleri de saklamış oluyor. Özellikle boğazı yumuşatması, öksürük, grip, nezle gibi problemlere iyi gelmesi nedeniyle tercih edilir. Aynı zamanda sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi var. Orman ağacı olan ıhlamurun yaprakları ve çiçeklerinden oluşan güzel bir çaydır. Gece yatmadan önce içilmesi öneriliyor. Kaynamış suya ıhlamuru bırakın, sadece 4 dakika demlensin, daha sonra süzüp için. Bu şekilde faydasını görebileceğiniz bir ürün" diye konuştu.


Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu
Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu
Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu
Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu
Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu
Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu
Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu

Kuşburnu, Ihlamur, Bitki, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu - Son Dakika


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