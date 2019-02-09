Son Dakika Haberleri: Havalar Soğudu, Kordon Boşaldı

Havalar Soğudu, Kordon Boşaldı

50 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde havaların soğuması ve rüzgarın esmesi ile kordonda kalabalık azaldı.

Havalar Soğudu, Kordon Boşaldı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde havaların soğuması ve rüzgarın esmesi ile kordonda kalabalık azaldı. Yaz aylarında insan selinin aktığı kordon boyu tenhalaştı.

Birçok vatandaş soğuk havalardan etkilenmemek için işi olmadıkça dışarı çıkmıyor. Sokağa çıkanlar ise giydikleri kıyafetlere önem vererek soğuktan korunma yollarını tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığı 17 dereceyi gördüğünde vatandaşlar sahile akın ederken, sıcaklıkların 4 dereceye düşmesiyle kordon boyu boşaldı. Sahillerin boş kalmasından en çok işletmeler ve seyyar satıcılar olumsuz etkilendi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:20 Kaynak: İHA

Bandırma, Balıkesir, Güncel
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