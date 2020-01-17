Havalar soğudu, sakatat ısıttı - Son Dakika
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Havalar soğudu, sakatat ısıttı

6 saat önce

Sivas'ta havaların soğumasıyla hastalıklara şifa olan sakatata vatandaşların talebi arttı.

Havalar soğudu, sakatat ısıttı, System.String[]

Sivas'ta havaların soğumasıyla hastalıklara şifa olan sakatata vatandaşların talebi arttı.


Kış aylarının gelmesiyle büyük ve küçükbaş hayvanların kelle, paça, ciğer, yürek, böbrek ve işkembe kısımlarından oluşan sakatata talep arttı. Sivaslıların vazgeçilmezlerinden olan sakatat, fiyatının uygun olmasıyla da vatandaşların alım gücünü kolaylaştırıyor. Yaz aylarına oranla tüketimin 2 katına çıktığı kış aylarında esnaflar sakatat bulmakta zorlanıyor.


Hava soğudukça talep artıyor


Kış aylarında sakatata talebin arttığını dile getiren Ferhat Yıldız, "Kış olunca sakatatın bazı çeşitlerine paça, kelle eti, yanak etine talep daha çok artıyor. Gurbetçiler geldiği zaman Sivas'a özgü mumbarımız var daha çok satıyor. Kışın yazdan daha çok taleplerimiz artıyor. Geçtiğimiz kışa göre satışlarımız daha düşük çünkü hava sıcak gidiyor. Hava ne kadar soğuk olursa talep o kadar çok oluyor. Sağlığa çok büyük faydası var insanları dinç tutuyor. Sivas soğuk bir memleket sabah kalkıp paça çorbası içiyoruz hiçbir hastalık vücudumuza yanaşmıyor" dedi.


Sağlığını doğal besinler tüketmeye borçlu olduğunu belirten Hacı Öz "Sakatatın sürekli tüketicisiyiz kış boyu üşütmemesi, kemiklerin gelişmesi için doktorlar bile paça yiyin diyor. Ben 68 yaşındayım, sağlığım için doğal besinlere ağırlık veriyorum. Sağlığımı buna borçluyum" dedi. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
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