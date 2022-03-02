Havalar yeniden buz kesecek! Meteoroloji'den 63 ilimize sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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Havalar yeniden buz kesecek! Meteoroloji'den 63 ilimize sarı kodlu uyarı

02.03.2022 23:00

Mart ayına girilmesine rağmen soğuk havalar yeniden yurda döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 63 ilimiz için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerimizdeki vatandaşların hava durumuna karşı tedbirli olması istendi.

Türkiye'de Mart ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken, aksi oldu. Kar yağışı ve yağmur yeniden etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde Antalya, Burdur ve Isparta'yı birbirine bağlayan karayolu, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

63 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı temkinli olması için uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yayımlanan hava durumu raporuna göre ülke genelinde sağanak yağmur ve kar yağışı etkisini gösterecek. 5 il için 'turuncu' 63 il için ise 'sarı' uyarıda bulunuldu. Akşam saatlerinden itibaren Marmara dahil diğer tüm bölgelerde kar yağışı etkili olacak.

AKDENİZ KIYILARINDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞNAK BEKLENİYOR

Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

75 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

UYARI YAPILAN İLLERİMİZ

Kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen, Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için 'turuncu', Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak ve Aksaray için 'yeşil' kodlu uyarı yapıldı. Geri kalan illerimize ise 'sarı' kodlu uyarı verildi.

RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:

KIRMIZI RENK: Kırmızı, havayla ilgili "çok tehlikeli durum"un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.

TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI RENK: Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

YEŞİL RENK: Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.

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