Son Dakika Haberleri: Havalara aldanan erikler sonbaharda çiçek açtı
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Havalara aldanan erikler sonbaharda çiçek açtı

1 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde dallarında meyve olan erik ağaçları bu yıl ikinci kez çiçek açtı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde dallarında meyve olan erik ağaçları bu yıl ikinci kez çiçek açtı.

Zuvar Mahallesi'nde Muhittin Turan'ın bahçesinde bulunan ve dallarındaki meyveleri henüz toplanmayan ağaçların çiçek açması görenleri şaşırttı.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, yaptığı açıklamada, Kağızman ilçesinde rakımın düşük olduğunu ve henüz ilçede havaların soğumadığını söyledi. Meyve ağaçlarının çiçek açtığını ifade eden Günday, şöyle konuştu:

"Hava sıcaklıkları ortalama gündüz 24-25, geceleri de 8 derece civarında gerçekleşiyor. Bu havalarda meyve ağaçlarının gövdelerinden sular çekilmediğinden ılık havalara aldanan erik türü meyve ağaçları zaman zaman ikinci ürün vermekte ancak üzerinde az sayıda meyve oluyor. Ağaçlar da havaya aldanıyor."

Bahçe sahibi Muhittin Turan ise ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek "Hasat zamanıydı eriklerimizi toplarken, ağaçlarda erik varken ağaçların dallarında çiçek olduğunu gördüm. Bu bizi bayağı heyecanlandırdı. Aynı ağacın üst dallarında erik toplarken alt dallarında çiçekler var. Yani bu durum bizi çok şaşırttı, Kağızman'da ilk defa böyle bir şey görüyoruz." diye konuştu.

Havalara aldanan erikler sonbaharda çiçek açtı

Kağızman, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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