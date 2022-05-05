Havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla ekip sahaya indi - Son Dakika

Havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla ekip sahaya indi

Havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla ekip sahaya indi
Son Güncelleme: 05.05.2022 09:00

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Karabağlar'da asfaltlama çalışmaları hızlandı

İlçenin farklı mahallelerindeki sokaklarda yürütülen çalışmalarda, Fen İşleri Müdürlüğü Araç Parkı'na kazandırılan son teknoloji araçlar büyük kolaylık sağlıyor. Asfalt kazıma, serme, yeni kamyon ve silindir gibi modern araçlar sayesinde daha kaliteli asfalt dökümü yapılıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu sık sık asfaltlama yapılan yerlere giderek, çalışmaları inceliyor ve ekipleri yönlendiriyor. Son olarak Bahçelievler Mahallesi 443'teki çalışmaları denetleyen Başkan Selvitopu, işçilere kolaylıklar diledi ve bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Kösen'in de yer aldığı incelemede vatandaşlar, çalışmalar nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkürlerini ilettiler.

Zaman ve emekten tasarruf

Başkan Selvitopu, havaların ısınmasıyla birlikte başlayan asfaltlama sezonunu çok iyi değerlendirmek istediklerini belirterek, "Buna göre planlamamızı yaptık. Şantiyemize kazandırdığımız son teknoloji araçlarla, Karabağlar'ın farklı noktalarında yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Mümkün olduğunca daha fazla sokağa hizmet götürmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin asfaltını kendi plentinde ürettiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Asfalt pilentimizi geçen yıllarda motorinden doğalgaza dönüştürerek, büyük oranda tasarruf sağlamıştık. Son aldığımız freze, finişer gibi modern araçlar da bize zaman ve emek tasarrufu sağladı. Daha kaliteli bir serim ortaya çıktığı için başta esnafımız olmak üzere vatandaşlar memnuniyetlerini iletiyorlar. Bu nedenle bütçe olanaklarımız doğrultusunda yeni araçları Karabağlar'a kazandırmak hedefindeyiz. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla ekip sahaya indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla ekip sahaya indi - Son Dakika
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