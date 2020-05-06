Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar uyarılara rağmen Bağdat Caddesi'ne akın etti - Son Dakika

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar uyarılara rağmen Bağdat Caddesi'ne akın etti

İSTANBUL - İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi korona virüse karşı evde kal çağrılarına rağmen vatandaşlarla doldu taştı. İstanbul'da yağmurlu havanın sona ermesinin ardından caddeye akın eden bazı vatandaşlar çocuğunu gezdirirken, bazıları ise bisiklet sürdü.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında uzmanlar 'evde kal' çağrılarına devam ederken, uyarılara aldırmayan bazı vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti. İstanbul'da yağmurlu havanın sona ermesinin ardından sıcaklıkların artmasıyla birlikte dışarı çıkan bazı vatandaşlar maske bile takmadı. Bağdat Caddesi'ni dolduran vatandaşların kimi yürüyüş yaparken kimileri bisiklet sürdü. Vatandaşlarının bazılarının ise küçük yaştaki çocuklarını alarak gezmeye çıktığı görüldü.

Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar bir hamburgercinin önünde kuyruk oluştururken, Bağdat Caddesi'nde yaya trafiğinin yanısıra araç trafiğinin arttığı görüldü.