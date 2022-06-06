Havaların ısınmasıyla korkulan oldu! Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Havaların ısınmasıyla korkulan oldu! Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

06.06.2022 15:55

Türkiye'de geçtiğimiz yıl çok fazla can kaybına neden olan orman yangınları, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün çıkan yangına, ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Bitez Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde, saat 13.00 sıralarında, tarım arazilerinin bulunduğu orman ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, büyümeye başladı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HALK DA YARDIM EDİYOR

İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bitez Mahallesi Balcılar mevkisinde tarım arazilerinin de olduğu orman ve otluk alanda çıkan yangına 2 arazöz, 10 itfaiye ve 1 yangın söndürme helikopteri ve TOMA müdahale etti. Bölgedeki mahallelerde oturan vatandaşlar ile birçok sivil toplum kuruluşu üyesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarla yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 8 hektar alan zarar gördü, 15 arı kovanı yandı. Söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş dumandan etkilendi.

Havalar ısındı, kabus yeniden başladı! Bodrum'daki yangına acilen müdahale edildi
Havalar ısındı, kabus yeniden başladı! Bodrum'daki yangına acilen müdahale edildi
Havalar ısındı, kabus yeniden başladı! Bodrum'daki yangına acilen müdahale edildi
Havalar ısındı, kabus yeniden başladı! Bodrum'daki yangına acilen müdahale edildi
YORUMLAR (1)
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Balıkesir'deki zeytinlik yangınına havadan müdahale edildi Balıkesir'deki zeytinlik yangınına havadan müdahale edildi Bodrum'da orman yangını (2) Bodrum'da orman yangını (2)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havaların ısınmasıyla korkulan oldu! Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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