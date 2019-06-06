Son Dakika Haberleri: Havaların ısınmasıyla yaylalarda renk cümbüşü yaşanıyor
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Havaların ısınmasıyla yaylalarda renk cümbüşü yaşanıyor

23 dakika önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki 2 bin rakımlı yaylalarda karların erimesiyle doğada açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Havaların ısınmasıyla yaylalarda renk cümbüşü yaşanıyor, System.String[]
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki 2 bin rakımlı yaylalarda karların erimesiyle doğada açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Aşağı Toklu ve Yukarı Toklu köylerindeki yaylalarda havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle doğa canlandı.

Şırıl şırıl akan soğuk pınarların kenarındaki yemyeşil alanlarda açan sarı, mor ve beyaz çiçekler görsel şölen sundu.
Besicilerin otlatmak için hayvanlarını çıkardığı yaylalarda açan rengarenk çiçeklerin yeşil örtüyle bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler sergiledi.
Aşağı Toklu köyünde yaşayan vatandaşlardan Mehmet Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla doğanın canlandığını söyledi.

Özellikle karların erimesiyle doğanın rengarenk güzelliğe büründüğünü ifade eden Söylemez, şöyle konuştu:

"Rengarenk çiçekler topladık. Doğa adeta bir tabloyu anımsatıyor. Akarsu çevresindeki çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor. Şehirlerdeki gürültüden sıkılan ve köylerine tatile gelen insanlar burada gezerek içini ferahlatıyor."
Köyün çiçeklerle kaplanmasının huzur verici olduğunu anlatan Söylemez, "Ben köyüme tatile geldim ve burada huzur buldum. Beton binalardan kurtulup buralara gelmek huzur verici." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:26 Kaynak: AA
Huzur, Taşlıçay, Ağrı, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:49:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havaların ısınmasıyla yaylalarda renk cümbüşü yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]