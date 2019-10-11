Havaların mevsim normallerinin üzerinde olması pazarcıların yüzünü güldürüyor

Havaların mevsim normallerinin üzerinde olması sebze ve meyvelerin sorunsuz yetişmesini sağlarken, semt pazarlarında da fiyatların uygun seyretmesine vesile oluyor.



Kayseri'de bulunan semt pazarlarında mevsim ürünlerinin bol miktarda bulunması, fiyatların da uygun seyrinde olmasını sağlıyor. Mevsim sebze ve meyvelerinin sorunsuz şekilde geldiğini ve fiyatların da uygun olduğunu aktaran Pazarcı esnafı Mehmet Orhan; "İşlerimizde biraz düşüş olmasına rağmen çok şükür idare eder. Yaz mevsimi ürünlerinin hepsi mevcut. Havanın iyi gitmesinden dolayı sebze ve meyvelerde problem yok. Hepsi var, güzel geliyor. Fiyatlar da çok uygun" dedi.



Pazarlarda ortalama, elmanın 4 kilosu 10 TL, üzümün 3 kilosu 10 TL, kavunun 3 tanesi 10 TL'ye satılıyor. - KAYSERİ