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Havaların soğuması cilt sorunlarına neden oluyor - Son Dakika

Havaların soğuması cilt sorunlarına neden oluyor

28.01.2022 13:03
Havaların soğuması cilt sorunlarına neden oluyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. İnci Sak, soğuk havaların cilt hastalıklarını tetiklediğini söyleyerek; "Kışın havaların soğuması ve klima, soba ve kalorifer gibi ısıtıcıların çalışmasıyla nem kaybına uğruyoruz.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. İnci Sak, soğuk havaların cilt hastalıklarını tetiklediğini söyleyerek; "Kışın havaların soğuması ve klima, soba ve kalorifer gibi ısıtıcıların çalışmasıyla nem kaybına uğruyoruz. Bundan dolayı da vücudumuzda görülen kuruluk cilt sorunlarından bir tanesidir. Kuruluk kaşıntıya sebep olabilir. Ayrıca egzamalar kış aylarında tetiklenir. Bu tür hastalıklardan korunmamız için yapmamız gerekenler tedbirler çok basittir" dedi.

Kış aylarının gelmesiyle soğuk havaların bazı cilt hastalıklarını tetiklediğini kaydeden Dr. Sak, "Kışın havaların soğuması ve klima, soba ve kalorifer gibi ısıtıcıların çalışmasıyla nem kaybına uğruyoruz. Bundan dolayı da vücudumuzda görülen kuruluk cilt sorunlarından bir tanesidir. Kuruluk kaşıntıya sebep olabilir. Ayrıca egzamalar kış aylarında tetiklenir. Ürtiker (dabas, kurdeşen gibi) deri hastalıkları da kış aylarında tetiklenen hastalıklardır. Bunun yanı sıra reyno ve pernio gibi damarsal sorunlar kış hastalıklarıdır" dedi. Hastalıklardan korunmak için gereken tedbirlerin basit olduğunu vurgulayan Dr. Sak, "Bu tür hastalıklardan korunmamız için yapmamız gerekenler tedbirler çok basittir. Öncelikle günlük su tüketimimize dikkat etmeliyiz ve bol bol su içmeliyiz. Günde 1,5-2 litre kadar su tüketimini öneriyoruz. Kış aylarında uzun banyolardan kaçınmalıyız. Çok sıcak su ile banyo yapmaktan da kaçınmalıyız. Cildimizi kurutacak sabunlar ve duş jellerinden de uzak durmalıyız. Daha çok nötr ph'sı olan sabunlar tercih etmeliyiz. Banyodan çıkınca cildimizi muhakkak nemlendiricilerle desteklemeliyiz. Sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Sağlıklı beslenmeli ve meyve, sebze, balık, kuruyemiş, zeytinyağı gibi yiyecekler beslenmemizde önemli yer almalıdır. Stresten uzak durmalıyız. Ayrıca kaliteli ve yeterli sürede uyku uyumamız çok önemli. Soğuk havalarda dudaklarımız için de muhakkak nemlendirici tavsiye ediyoruz, oluşabilecek çatlamalara karşı. Çok dar ve sıkı giysilerden kaçınmalıyız. Çünkü dar giysiler kan dolaşımını bozmaktadır. Soğukla temasımızı önlemek için atkı, bere, eldiven kullanırsak çok fayda görürüz. Özellikle soğuğa bağlı temas egzaması hastalığına karşı koruyucu olarak bu tip giysiler tercih etmemiz oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLİ GİYİNMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Tedbirli giyinmenin de hastalıklardan korunmada önemli bir faktör olduğunun altını çizen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Sak; "Kurulukla gelen hastalarda öncelikli olarak, nemlendiricileri ve bol su tüketmelerini öneriyoruz. Çeşitli nemlendiriciler için cilt tipimize uygun deri bakım ürünleri seçilmesini öneriyoruz. Bunun için de bir dermatoloğa başvurabilirsiniz. Egzama için yine nemlendiriciler, kaşıntı giderici ve kremlerle tercih ediyoruz. Sedef hastalığı da kış aylarında karşımıza çokça çıkan bir hastalık. Sedef hastalığında kremler, haplar, iğneler ve hastalığın şiddetine göre tedavilerimiz mevcut. Reyno hastalığı da özellikle soğuk havalarda ellerde ve ayaklarda morarma, kızarma, sararma ve ağrı atakları ile seyir eder. Reyno hastalığında da özellikle sigaradan uzak durma ve eklemleri, elleri, ayakları sıcak tutmak çok önemlidir. Onun için eldiven ve şapkayı muhakkak tavsiye ediyoruz. Yine pernio uç bölgelerde görülen soğuğa bağlı damarlarda kasılmayla oluşan bir hastalık olduğu için bu hastalıkta da soğuktan kaçınmak ve mümkün olduğunca tedbirli giyinme bizim için çok önemlidir. Akne hastalığında kış aylarında artış gözlenebiliyor. Özellikle stres ve deri yağlanmasının artışıyla aknelerde de kremler, cilt temizleyicilerden, haplara kadar tedavilerimiz mevcut. Bunları dermatoloğunuz sizin hastalığınızın şiddetine göre önerecektir" diye konuştu.

(Turan Bulut/İHA)

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Kayseri, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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