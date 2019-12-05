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Havaların soğuması ile sebze ve meyvede fiyat artışı yaşanmaya başladı

6 saat önce

Denizli'de semt pazarlarında havaların soğuması ile sebze ve meyve fiyatlarında yükseliş yaşanmaya başladı.

Havaların soğuması ile sebze ve meyvede fiyat artışı yaşanmaya başladı, System.String[]

Denizli'de semt pazarlarında havaların soğuması ile sebze ve meyve fiyatlarında yükseliş yaşanmaya başladı. Kentteki pazarlarda kışın vazgeçilmezi olan mandalina ve portakal 2,5-3,5 TL arasında elma ise 2-4 arasında satılıyor. Tezgahlarda kilogram fiyatı geçtiğimiz haftalarda 25 TL'yi bulan kestanenin fiyatı ise 10-15 TL arasında alıcı buluyor.


Denizli'de sıcakların azalarak havaların soğuması tezgahlara olumsuz yaşanmaya başladı. Pazarcı esnafın fiyatların mevsimine göre uygun olduğunu savunurken, vatandaşlar ise alım güçlerine göre fiyatların yüksek olduğundan dert yakındı.


Pazar tezgahlarında en fazla satılan ürünlerden mandalina ve portakal 2,5-3,5 TL arasında alıcı bulurken, geçen yılın zam şampiyonlarından soğan ve patateste ise 1,5-2,5 TL arasındaki fiyat istikrarı devam ediyor. Yaz, kış yoğun bir şekilde tüketilen domateste fiyatı yükselen ürünler arasında yerini alırken semt pazarlarında domates kalitesine göre 2,5- TL arasında satılırken yaklaşık bir ay öncesine kadar ise domates tezgahlarda en fazla 3 TL'den alıcı buluyordu.


Pazarda fiyatı en yüksek olan ürünler ise 13 TL ile börülce ve 15 TL ile geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kestane oldu.


Tezgahlarda kış mevsiminin vazgeçilmez sebzelerinden olan karnabahar ve pırasa ise 3 TL alıcı buluyor. Lahananın da 3 TL'den satıldığı pazarda kereviz 4, turp ve havuç ise 2 TL'den satılıyor. - DENİZLİ

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
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