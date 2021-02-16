Havaların soğuması kış çaylarına talebi artırdı - Son Dakika

Havaların soğuması kış çaylarına talebi artırdı

16.02.2021 09:17
Havaların soğuması kış çaylarına talebi artırdı, System.String[]

İstanbul'da havaların soğumasıyla aktarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İstanbul'da havaların soğumasıyla aktarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Soğukların etkisiyle kış çayları ve doğal ballar ilgi görmeye başladı. Bu durumdan memnun alan aktarcılar, satışların yüzde 50 arttığını söylediler.

İstanbul'da havaların soğuması aktarcılarda hareketlilik oluşturdu. Soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, özellikle ekinezya, ada çayı, ebegümeci ve kestane balına rağbet gösteriyor. Pandemiden dolayı satışlar düşük olsa da havaların soğuması aktarcıları sevindirdi. Ayrıca aktar çalışanları, ürünlerin doğal olmasına ve çalışan kişilerin bilgili olmasına dikkat etmeleri gerektiğini yönünde vatandaşlara uyarıda bulundular.

"Satışlarda yüzde 50 artış yaşıyoruz"

Pandemi dolayısıyla yüzde 75 işlerimizde düşüş olduğunu belirten aktar dükkanı sorumlusu Mehmet Şık, "Kış ayı bizim iş yapma sezonumuz. Havanın birden 20 derece düşmesi de işlerimize olumlu yönde etkiledi. Şu an natürel ballar, kış çayları, daha çok bunlara yöneldi insanlar. Şu an için ise işlerimizde yüzde 50 bir artış yaşandı. Özellikle kestane balı şu dönemde çok satılıyor. İçerisinde glikoz yok hem şeker hastası hem de kanser hastası rahatça kullanabiliyor. Ayrıca akciğer desteği sağlar. Bunların yanında kış çayları olarak ekinezya, ada çayı, ebegümeci bu tarz bitkiler tercih ediliyor. Bu çaylar da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunları kullanarak fayda görüyor müşterilerimiz. Bu ürünlerin kilo olarak fiyatı ise Kestane balı 250 TL, Ada çayı 90 TL, Ekinezya 200 TL, Ebegümeci ise 200 TL olarak satıyoruz" şeklinde konuştu.

"Aktarda çalışan kişinin ürünle alakalı bilgili olup olmadığı bakmak gerekiyor"

Bitkisel ürünlere olan merakı da açıklayan Şık, "İnsanlar uzunca zaman ilaç kullandıktan sonra bir bıkkınlık geldi. Bundan dolayı bitkisel ürünlere fazla talep var. Binlere marka ve ürün olduğu için ürünlere bir güvensizlikte oluyor. Belirli marklar oluyor bu işi gerçekten güzel yapmış ve patentli olan, kendi bayileri olan markalar var. Buralardan alınmasını tavsiye ederim. Aktarda çalışan kişinin ürünle alakalı bilgili olup olmadığı bakmak gerekiyor. Fitoterapi belgeleri olması gerekiyor, bu işteki olan geçmişi, markanın kendi başarısı bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Havaların soğuması kış çaylarına talebi artırdı
Havaların soğuması kış çaylarına talebi artırdı
Havaların soğuması kış çaylarına talebi artırdı

Türk Lirası, Ebegümeci, Ekinezya, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havaların soğuması kış çaylarına talebi artırdı - Son Dakika Ekonomi


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