Havaların soğumasını fırsata çevirmek istediler, denize açıldılar - Son Dakika
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Havaların soğumasını fırsata çevirmek istediler, denize açıldılar

23.02.2022 17:36
Havaların soğumasını fırsata çevirmek istediler, denize açıldılar

Zonguldak'ta havaların soğumasını fırsat bilen balıkçılar, 'vira bismillah' diyerek balık bulma ümidiyle denize açıldı.

Zonguldak'ta havaların soğumasını fırsat bilen balıkçılar, 'vira bismillah' diyerek balık bulma ümidiyle denize açıldı.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sis kent bugün yine kent merkezinde etkili oldu. Havaların yeniden soğumasıyla birlikte balıkçılar sabah saatlerinde limandan ayrılarak balık avına çıktı. Kozlu sahili civarında avlanmaya başlayan balıkçılar, akşam saatlerinde kasalarca balık yakalayarak limana dönmeyi hedefliyor.

(Emre Can Bayram/İHA)

Havaların soğumasını fırsata çevirmek istediler, denize açıldılar

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Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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