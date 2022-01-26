Havaların soğumasıyla acı biber turşusunun satışları 10 kat arttı - Son Dakika

Eskişehir'de uzun zamandır etkisini gösteren soğuk havalar, acı turşuya ve acı sosa talebi arttırdı. Acı biber turşusuna talep, yaz aylarına kıyasla 10 kat arttı.

Günlerdir Eskişehir'de yoğun şekilde hissedilen soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, vatandaşı farklı çözüm yolları arayışına yöneltti. Birçok kişi kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği turşulara yöneldi. Özellikle acı turşularda talepler hat safhaya yükseldi. Yaz aylarında günde 5 kilogram kadar satılan acı biber turşusuna talep günde 50 kilograma yükseldi.

"YAZ AYLARINDA GÜNLÜK 5 KİLOGRAM SATIYORDUK, ŞUAN GÜNLÜK 50 KİLOGRAM SATIYORUZ"

Eskişehir'de turşuculuk yapan Ünal Atalay, havaların soğumasıyla acı turşuya talebin arttığını söyledi. Satışı yaz aylarına göre 10 kat artan acı biber turşusunun yanı sıra acı sos ve acı turşu suyuna da talebin olduğunu belirten Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Kış aylarında turşuya talep arttı. Son haftalardaki aşırı soğuk havalardan dolayı talep her geçen gün yükseliyor. Özellikle iç ısıttığı için insanlar acı ürünlere yoğunlaştı. Acı biber turşuları, acı soslar ve acı turşu suyu inanılmaz talep görüyor. Yaz aylarına göre satışlarımız çoğaldı. Yazın insanlar acıyı çok tercih etmiyor. Acı biber turşularından yaz aylarında günlük 5 kilogram satıyorduk, şuan günlük 50 kilogram satıyoruz. Şuan günde 100 litre turşu suyu satıyorsak 80 litresi acı oluyor. Vatandaş soğuk havadan korunmak için acı turşuya hücum etti diyebiliriz."

(Ali Furkan Çetiner/ İHA)