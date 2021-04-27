Havale geçiren çocuğa ilk yardım - Son Dakika

Havale geçiren çocuğa ilk yardım

27.04.2021 16:27
Havale geçiren çocuğa ilk yardım, System.String[]

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, "Çocukların ateşlenmesi ailelerin en büyük korkusudur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, "Çocukların ateşlenmesi ailelerin en büyük korkusudur. Her ateşi çıktığında 'havale' korkusu yaşayan aileler paniğe kapılmadan çocuğu hekime ulaştırmadan önce bazı müdahaleleri uygulamak hayati önem taşımaktadır" dedi.

Yüksek ateşin ailelerde büyük korkuya neden olmasının sebebinin, aslında çocuğun havale geçirmesi endişesi olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, "Aileler ateşli çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenmesi hayati önem taşımaktadır. Ateşi ve havale tehlikesi olan çocukların bir sağlık kuruluşuna getirmeden önce, bazı uygulamaları yapmak çocuğun sağlığı için önemlidir. İlk olarak, çocuğunuz gözlerini bir noktaya dikip sizinle iletişimini kaybeder, ağzı köpürür, vücudunda kasılmalar meydana gelirse ilk yapılacak şey paniğe kapılmamaktır. Çocuğu güvende tutmak yapabileceğiniz en önemli yardımdır. Öncelikle sakin olun ve etraftaki diğer insanları da sakinleştirmeye çalışın. Çocuk havale geçirirken genellikle bilincini kaybeder, yere düşer. Bu nedenle etrafa çarpıp zarar görmemesi için çocuğun etrafında kesici, sivri köşeli eşyalar varsa onları uzaklaştırın Başının altına yastık, havlu yada çarşaf gibi yumuşak bir şey yerleştirebilirsiniz. Onu hemen bir yere yatırın, ayıltmaya çalışmayın, sağa sola koşup yalnız bırakmayın, yanında durun. Havale nöbeti anne ve babalar için korkutucu olabilir. Ancak bilmeniz gereken en önemli şey, havalenin çoğunlukla birkaç dakika sonra kendiliğinden geçeceğidir. Çocuğun nöbet sırasında hareketlerine engel olmaya çalışmayın. Nöbetin ne kadar sürdüğüne dikkat edin. Çocuğu yavaşça bir yana doğru yatırarak kusmuğun nefes borusunu tıkamasını önleyin, böylece nefes yolları açık kalacaktır. Acil yardım için 112'yi arayın. Eğer bebeğin ateşi yüksekse, çocuğun giysilerini çıkartmak, özellikle koltuk altlarına ve kasıklarına olmak üzere tüm vücudu ıslatılmış ılık bezlerle silmek yararlıdır. Bir kere ateşli nöbet geçiren çocukta yüzde 25-50 oranında nöbetin tekrarlama riski vardır. Küçük yaşta başlayan nöbetlerde tekrar riski daha yüksektir. Ailede nöbet geçiren kişi varsa tekrar riski yüzde 50 artar. Nöbetlerin yüzde 50'si ilk 6 ay içinde tekrarlar. Basit ateşli nöbet geçiren çocukları aile hekimi ve çocuk hekimi izleyebilir. Tekrarlayan ve kompleks ateşli nöbetleri olan çocukları çocuk nörolojisi uzmanı görmelidir" diye konuştu.(İHA)

Büyük Anadolu, Çocuk Sağlığı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havale geçiren çocuğa ilk yardım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada
TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir         
17:27
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor         
16:39
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı         
16:30
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki         
15:52
Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi         
15:37
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum         
15:00
Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık         
15:00
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı         
14:35
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 17:54:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Havale geçiren çocuğa ilk yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement