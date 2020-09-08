Havale geçiren çocuğu, çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren belediye işçisi ödüllendirildi - Son Dakika

ŞANLIURFA'da havale geçiren küçük kız çocuğunu, belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi ödüllendirildi.

Şanlıurfa'da 6 gün önce havale geçiren küçük kız, o sırada bölgede bulunan belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirilmişti. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada takdir edilmişti.