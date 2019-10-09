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Havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştirdi

57 dakika önce

Kilis'te bir servis şoförü aracında havale geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu, hastaneye yetiştirdi.

Havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştirdi, System.String[]

Kilis'te bir servis şoförü aracında havale geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu, hastaneye yetiştirdi.

Alınan bilgiye göre, Kilis Otogarında servis çalıştıran Mustafa Şimşek, tamamı Suriyeli olan yolcularını Elbeyli Konteyner Kenti'ne götürmek için yola çıktı.

Kısa süre sonra servisin arka tarafında annesinin kucağındaki 5 yaşındaki çocuğun fenalaştığını fark eden Şimşek, aracı durdurarak çocuğa müdahale etti.

Şimşek, bir süre sonra durumu kötüleşen çocuğu, Kilis Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alının Suriyeli çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Böyle bir olayı ilk kez yaşadığını anlatan Şimşek, "Servisin içinde panik yaşanınca durarak ne olduğuna baktım. Suriyeli çocuğun havale geçirdiğini fark edince elini yüzünü yıkadık. Durumu düzelmeyince de hastaneye götürdük. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik." dedi.

Mustafa Şimşek, Elbeyli, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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